التشكيل النهائي لمبارة الأهلي والسد القطري

ماجد محمد(صدى):

كشف النادي الأهلي بقيادة يوسف عنبر، منذ قليل عن تشكيل الفريق أمام نادي السد القطري في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

محمد العويس، سعيد المولد، محمد ال فتيل، سانتوس، حسين عبد الغني، باولو دياز، نوح الموسى، سلمان المؤشر، عبد الرحمن غريب، عبد الفتاح عسيري، عمر السومة.

وجاء الاحتياطي كالتالي:

باسم العطالله، عبد الله حسون، أيمن الخليف، عبد الباسط هندي، هاني الصبياني، يوسف الحربي، يحيي القرني.