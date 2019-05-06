دولة تدعو مواطنيها للاحتفاظ بالنقود تحت أسرتهم

ستوكهولم(صدى):

طالبت الحكومة السويدية مواطنيها بالاحتفاظ بأموالهم تحت أسرتهم، تحسبا لتعرض البنوك لهجوم إلكتروني، وذلك خوفًا أن يبقى المواطنون من دون أي أموال، في حال وقعت أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم ضحية لهجوم على شبكات الإنترنت.

وأصدرت وكالة الطوارئ المدنية السويدية إرشادات للأسر حثتهم فيها على تخزين ” الأوراق النقدية من فئات صغيرة ” لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وأشارت الأرقام الحكومية إلى أن 15 % من مواطني السويد سيجدون ” صعوبة في الحياة ” إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم وإنفاقها على الفور، في بلد كان سباقا في اعتماد تكنولوجيا التعاملات المالية الإلكترونية في أوروبا والعالم.