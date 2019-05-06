بالفيديو.. أولى حلقات ” العصملي ” تكشف المستورفي تاريخ تركيا المزور

علي القحطاني(صدى):

أنطلقت أولى حلقات برنامج ” العصملي ” الذي يقدمه الباحث التاريخي الكويتي سلطان الأصقه.

ولفت “الأصقه” في أولى حلقات برنامج الرمضاني، إلى أنه يستهدف من خلال هذا البرنامج كشف تاريخ العثمانيين الذين حكموا العرب على مدار 4 قرون.

وقال “الأصقه” : ” ”حلقاتنا في هذه السلسة تتحدث عن الاحتلال العثماني وأفاعيله في البلاد العربية، هذه السلسلة وهذه الحلقات ترمي إلى كشف المستور من وقائع التاريخ وتسليط الضوء على المسكوت عنه من الحوادث التاريخية، وإلى بسط الصفحات المطوية من تاريخ بلادنا إبان الاحتلال التركي”.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ” العصملي” يتم نشره عبر منصات البرنامج في مواقع تويتر، فيس بوك، انستجرام، يوتيوب.

وأكد “الأصقه” على أن البرنامج يهدف أيضا إلى صناعة الوعي لدى الشباب في بيان حقيقة ما وقع من الدولة التركية، وكشف أكبر جريمة تحدث اليوم، وهي تزوير التاريخ وطمس كثير من حقائقه التي ترمي إلى التعمية على جرائم ومجازر الترك في بلادنا.

وتابع : ” هذه جريمة يقوم بها العثمانيون الجدد ويساندهم فيها الأخوان المسلمون، وهي التعمية والسكوت والطمس.. يتابعهم في ذلك من دون وعي من استعبدتهم الدراما التركية حتى أنهم أصبحوا مسلوبي الإرادة أمام المسلسلات التركية ووصل بهم الحال إلى تقديس الدولة التركية العثمانية وتمجيدها”.