بالفيديو.. الكلباني: النوم في رمضان من اللغو المنهي عنه في الإسلام
أكد الشيخ عادل الكلباني أن هناك بعض الأشخاص الذين يقضون معظم أوقات عملهم تحت أشعة الشمس وهؤلاء من حقهم أن يخلدوا للراحة في نهار رمضان بعد انتهاء أعمالهم.
وقال الكلباني خلال برنامج صوم ونوم على قناة SBC إن بعض الناس ينامون لـ12 أو 15 ساعة خلال نهار رمضان ويتذرعون بالصوم ويتكاسلون عن الصلاة قائلًا ذلك يُعد من اللغو غير المفيد والمنهي عنه في الإسلام.
وانتقد الكلباني نوم البعض خلال شهر رمضان لساعات طويلة نهاراً والسهر ليلاً، والانشغال عن العبادة بالرغم مما يتوفر لهم من تقنيات واختراعات سهلت الصوم عليهم.
@abuabdelelah
الحياة الطبيعية الجمع بين الصيام والقيام والنوم والفطر #صوم_و_نوم من برنامج #مع_الكلباني على #SBC pic.twitter.com/XgbRl69CfS
— SBC channel (@SBC_Channel) May 6, 2019
تفسير اللغو من برنامج #مع_الكلباني على #SBC pic.twitter.com/uMPSPtfOdQ
— SBC channel (@SBC_Channel) May 6, 2019
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1054 ] نشر منذ 24 دقيقة
هو صادق فأن الغالبية العظمى يقضون يومهم نيام ..بل اذا دخل الشهر .جفتت الحركة وانشلت تماما.
ماعدا الموظفون . الذين يذهبون لأعمالهم ..
والباقي نوم والسبب هو السهر حتى السحور.مع ان رمضان لايختلف عن غيره سوا بقلة العمل وعدم ارهاق النفس ف الحر الشديد لكن خذ حاجتك وقضي امورك وتعال وروح واذهب للمسجد وقت فراغك واقرا القرأن . وهكذا ..اما اهل الكورة وامثالهم فلو كان جنازة يدفنونها اهل الحارة ماقام منهم احد. .وبعضهم يقول والله اني اصلي الصبح وامغطها نومة وما اصحى الا المغرب..اجل وين الصلوات والقران ..؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73657 ] نشر منذ 17 دقيقة
صح الكلام ,,