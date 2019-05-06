بالفيديو.. الكلباني: النوم في رمضان من اللغو المنهي عنه في الإسلام

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ عادل الكلباني أن هناك بعض الأشخاص الذين يقضون معظم أوقات عملهم تحت أشعة الشمس وهؤلاء من حقهم أن يخلدوا للراحة في نهار رمضان بعد انتهاء أعمالهم.

وقال الكلباني خلال برنامج صوم ونوم على قناة SBC إن بعض الناس ينامون لـ12 أو 15 ساعة خلال نهار رمضان ويتذرعون بالصوم ويتكاسلون عن الصلاة قائلًا ذلك يُعد من اللغو غير المفيد والمنهي عنه في الإسلام.

وانتقد الكلباني نوم البعض خلال شهر رمضان لساعات طويلة نهاراً والسهر ليلاً، والانشغال عن العبادة بالرغم مما يتوفر لهم من تقنيات واختراعات سهلت الصوم عليهم.