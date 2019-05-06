بالصور.. لحظة إفطار أبطال الحد الجنوبي في اليوم الأول من رمضان

علي القحطاني(صدى):

رصدت عدة صور لحظة إفطار المرابطين على الحد الجنوبي في اليوم الأول من رمضان، في فخر وعزة للحفاظ على أرض الوطن.

واجتمع أبطال الحد الجنوبي في دوائر حول مائدة الطعام في الصحراء، بعيدًا عن أهاليهم وعائلاتهم؛ لتأدية واجبهم الوطني.

ويحل اليوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة وعدة دول عربية، إذا استطلع هلال رمضان مساء أمس الأحد.