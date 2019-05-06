بالصور.. لحظة إفطار أبطال الحد الجنوبي في اليوم الأول من رمضان
رصدت عدة صور لحظة إفطار المرابطين على الحد الجنوبي في اليوم الأول من رمضان، في فخر وعزة للحفاظ على أرض الوطن.
واجتمع أبطال الحد الجنوبي في دوائر حول مائدة الطعام في الصحراء، بعيدًا عن أهاليهم وعائلاتهم؛ لتأدية واجبهم الوطني.
ويحل اليوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة وعدة دول عربية، إذا استطلع هلال رمضان مساء أمس الأحد.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1054 ] نشر منذ 15 دقيقة
رجال لم يألفوا الخووف ولا الخوف الفهم..
اسود وحماية الوطن ..نذروا انفسهم لحماية وطننا ولو على جثثهم. .
الله ينصرهم ويثبت اقدامهم ويجزاهم خير الجزاء ويضاعف لهم الاجر .اجر الرباط واجر الصوم. .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73657 ] نشر منذ 10 دقائق
اللهم اجزهم خيراً وثواباً وأنت أكرم الأكرمين ,, آمين ,,
,, اللهم انصرهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم وردهم لأهاليهم سالمين غانمين ,, آمين ,,