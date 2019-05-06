إغلاق 52 موقعا مخالفا في جدة

نايف السالم(صدى):

نجحت إداراتا الأسواق والمتابعة الميدانية في وكالة الخدمات بأمانة جدة في غلق 52 موقعًا مخالفًا.

وجاء ذلك في إطار الجولات التفتيشية بالتنسيق مع فرق الرقابة في البلديات في شهر شعبان الماضي والتي بلغت 838 زيارة ميدانية.

وشملت دعم جهود البلديات، وحملة مكافحة التبغ والتفتيش على معامل الأغذية والرقابة على المراكز التجارية والمطاعم الشعبية.

كما تم رصد 1702 مخالفة جرى رصدها في نطاق 19 بلدية فرعية، وتنوعت المخالفات ما بين: عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة ووجود حشرات أو قوارض، وسوء النقل والتعبئة والتخزين وعدم الالتزام بالزي الموحد، والعمل بدون رخصة نظامية أو عدم تجديدها، كما شملت الملاحظات مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات وغير ذلك.