سييرا قبل لقاء الريان: لم نحصل على وقت كافي للاستعداد

نواف السالم(صدى):

قال مدرب الاتحاد لويس سييرا، اليوم الإثنين، إن الفريق لم يحظ بوقت كاف بعد مباراة التعاون؛ للقدرة على التحضير لمباراة الريان بالأسلوب الأمثل.

وأضاف سييرا في المؤتمر الصحفي الذي عقد لمباراة الاتحاد والريان، إنه يتمنى تقديم مباراة تليق باسم نادي الاتحاد.

ولفت إلى أن الحظوظ ترتبط بالنتائج الإيجابية، وكل ما تحسنت النتائج زادت حظوظ الفريق في التأهل.

وفي السياق ذاته قال اللاعب كارلوس، إن المباراة هامة بالنسبة للفريق جدًا مثل ما هي مهمة للخصم.

وتابع: الفووز في لقاء الغد سيساعدنا في تجاوز دور المجموعات والتأهل للدور الثاني ” .

واختتم حديثه: ” عازمون على تقديم صورة جيدة في اللقاء والعودة بالعلامة الكاملة.

ومن المقرر أن يواجه نادي الاتحاد، نظيره الريان القطري، غدًا الثلاثاء، في إطار خامس مواجهات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2019.

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