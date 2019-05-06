قبل النظر في الإفراج .. حميدان التركي يطالب بالدعاء له (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

نشر تركي حميدان التركي نجل السجين السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، لوالده يهنئ فيه المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال التركي في المقطع ” مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، أرجو من الله أن تذكروا أخاكم في دعائكم، وأسأل الله أن ييسر أمري وأمركم ويجمع شملي وشملكم، وأن يفك اسري وألا يحرمني من رؤية والدتي وزوجتي وذريتي وأحبتي ” .

ومن المقرر أن تعقد له غداً الثلاثاء لجنة للنظر في الإفراج المشروط، ومن المنتظر أن تتخذ قراراً من 3؛ إما قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائياً واستكمال مدة المحكومية كاملة.