تقليل الحمولة وفحص الجدران.. 6 نصائح لتجنب انفجار إطار السيارة في الصيف

أميرة خالد(صدى):

مع دخول فصل الصيف، تزداد مشكلة تأثر إطارات سياراتنا بارتفاع درجات الحرارة، فيسعى قائدي السيارات طوال هذا الفصل؛ لإيجاد حل نهائي لتلك الأزمة؛ لتجنب الحوادث الكارثية.

وفي هذا السياق نقدم لقائدي السيارات عدد من النصائح؛ لتفادي انفجار إطار السيارة وانقلابها في فصل الصيف.

أولًا يجب التأكد من جودة الإطار عند الشراء؛ فيجب أن يكون ملائمًا لسيارتك من حيث الحجم والجودة والوزن الذى يمكن للإطارات حمله.

ثانيًا، نجد أن قائدي السيارات لا يهتمون بتغيير الإطارات مع تغير الفصول من الشتاء للصيف والعكس، على الرغم من أهمية هذا الأمر؛ حيث يوجد إطارات خاصة للصيف تحتمل ارتفاع الحرارة الشديد، كما أن فصل الشتاء له الإطارات الخاصة بها والتي لا تنزلق بسهولة مع هطول الأمطار.

ثالثًا على قائد السيارة التأكد من ضغط الهواء داخل الإطارات بصورة دورية، وذلك لأن ضغط الهواء في الإطارات يتأثر بشدة مع ارتفاع درجة حرارة الجو، خاصة خلال فصل الصيف.

رابعًا، لابد من الاهتمام بغسيل وتشميع الإطارات؛ حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة بشدة في تشققات الإطارات كونها مصنعة من المطاط، لذا يجب في فصل الصيف المداومة على غسل الإطارات وتجفيفها جيداً ثم تشميعها بهدف الحفاظ عليها.

خامسًا لابد من فحص الجدران الجانبية للإطارات بصفة دائمة، فتعتبر من الأجزاء الهامة للغاية؛ لذلك يجب التأكد من عدم وجود أي تلفيات به، سواء كان تآكل أو قطع أو أي عيوب أخرى فى ذلك الجزء المهم من الإطار.

سادسًا وأخيرًا يجب تقليل الحمولة على السيارة، فلا ينبغي تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها.