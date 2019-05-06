خليل جلال على أعتاب اتحاد الكرة بعد إقالته من لجنة الحكام

ماجد محمد(صدى):

كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي، اليوم الإثنين، عن اتجاه الحكم الدولي السابق خليل جلال إلى خوض انتخابات اتحاد الكرة.

وقال ” الصرامي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” خليل جلال يفكر جدياً بدخول انتخابات اتحاد الكرة ” .

وكان اتحاد الكرة أقال خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام؛ على خلفية تصريحاته الإعلامية قبل مباراة الاتحاد والتعاوني في نهائي كأس الملك الخميس الماضي.

وكشف ” جلال ” عن تفاصيل عن استقدم طاقم التحكيم الأرجنتيني للمباراة النهائية في كأس الملك، وهو ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ قرار بإعفائه.

تجدر الإشارة إلى أن خليل جلال من أشهر الحكام في المملكة، فقام بإدارة بعض المباريات في كأس العالم للأندية في عام 2006، وفي كأس العالم نسختي 2006 و 2010.

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