توفر 18 وظيفة إدارية وفنية لجمعية نماء الأهلية بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية نماء الأهلية ، عن توفر 18 وظيفة إدارية وفنية بجدة، للعمل بالمسميات التالية (مدير مستودعات رئيسية، ورئيس قسم المبيعات، ورئيس قسم التدوير وإعادة الإنتاج، ومشرف حركة، ومشرف ساحة، ومندوب علاقات عامة، وفني انتاج، ومندوب مبيعات، ومسؤول معرض، وأمين صندوق، ومشرف وحدة الإشراف والمتابعة، ومسوق عيني، ورجل أمن)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

مدير مستودعات رئيسية.

رئيس قسم المبيعات.

رئيس قسم التدوير وإعادة الإنتاج.

مشرف حركة.

مشرف ساحة.

مندوب علاقات عامة.

فني انتاج.

مندوب مبيعات.

مسؤول معرض.

أمين صندوق.

مشرف وحدة الإشراف والمتابعة.

مسوق عيني.

رجل أمن.

الإعلان:

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موعد التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/05/30م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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