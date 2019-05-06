النصر يطمح لتحقيق الفوز الثالث أمام الوصل الإماراتي

نواف السالم(صدى):

يستعد فريق النصر لتحقيق الفوز الثالث عندما يواجه ضيفه الوصل الإماراتي غدا على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غدا فريق الزوراء العراقي مع ذوباهان الإيراني على استاد كربلاء الدولي في كربلاء .

ويذكر أن الجولة السادسة والأخيرة ستقام من منافسات المجموعة يوم 21 مايو الجاري، حيث يلتقي الوصل مع الزوراء في دبي، وذوباهان مع النصر في كربلاء.