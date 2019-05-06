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خالد النمر يوجه نصيحة للعاملين في نهار رمضان

خالد النمر يوجه نصيحة للعاملين في نهار رمضان
علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الإثنين، نصيحة إلى العاملين في الساعات الصباحية خلال شهر رمضان.

وقال ” النمر ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لابد ان تنام نوماً كافياً ومريحاً بالذات إذا كنت تعمل في نهار رمضان ” .

وأكد ” النمر ” على أن الاستيقاظ لساعات طويلة وعدم النوم بشكل كافي؛ يؤدي إلى جعل بعض الأشخاص ينفعلون بشكل سريع.

وأوضح أن أسباب الانفعال في أول أيام رمضان تشمل : ” قلة النوم، أعراض التدخين الانسحابية، أعراض الكافيين الإنسحابية، هبوط السكر، الجفاف ” .


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