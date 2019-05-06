وصفة طبيعية من البيض والمحارم الورقية للحصول على بشرة مثل الحرير

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التجميل عن خلطة طبيعية من البيض للحصول على نضارة وجمال البشرة .

وصفة البيض والمحارم الورقية :

لتطبيقها تحتاجين إلى بيضة وبضع محارم ورقية سميكة. وبعد ذلك يجب القيام بهذه الخطوات: يفصل صفار البيض عن البياض ويخفق البياض جيداً.

يمدّ البياض على الوجه ثمّ يغطى بقطعمن المحارم الورقية. يترك القناع لمدة 30 دقيقة وعندما يجف تتم إزالته ثم غسل الوجه بالماء الفاتر. فهذا يساعد على تغذية البشرة وتضييق مساماتها الواسعة وبالتالي الحدّ من ظهور البثور والشوائب عليها.

وبعد ذلك إخفقي الصفار وافركي وجهك به. أتركيه لمدة 10 دقائق قبل أن تغسليه بكمية كبيرة من الماء.

كرري الوصفة مرة أسبوعياً وستلاحظين أنك تخلصت من كل مظاهر البشرة المزعجة. لكن احرصي على عدم التعرض للشمس بعد ذلك مباشرة.