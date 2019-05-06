بالفيديو.. فنان سوري يصدم جماهيره بعد تغير شكله

أميرة خالد(صدى):

صدم الفنان السوري جهاد عبدو، متابعيه وجماهيره، بعد فترة طويلة من الغياب.

وخرج الفنان السوري ليهنيء جمهوره بشهر رمضان الكريم عبر فيديو نشره على “انستجرام”، وظهر في الفيديو وملامحه تبدو متغيره؛ حيث فقد الوزن بشكل كبير، وهو ما تسبب في صدمه الجمهور.

وقال الفنان السوري في الفيديو: : ” كل رمضان بيمر عليي وأنا بعيد عن أهل الشام ورمضان الشام وجمعة الأهل والأصحاب وطبلة المسحراتي بيزيد الشوق أكثر وأكثر ” .

وتابع : ” بس بنفس الوقت بيكبر الأمل بجمعة قريبة لكل مشتاق لأنو رمضان كريم”. وتبين أنه صور المقطع في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أن جهاد عبدو متزوجًا من الفنانة التشكيلية ناديا عفاش.

وكان نشر صورة له مع زوجته معلقا: ” بس الزمن يقسى عليك وكل الدنيا تخونك الحياة بتغربل الناس حوليك.بس قلب حنون واحد بيدفي روحك وبيرفعك لتطول السما ” ، وهو ما أثار عاطفة الجماهير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.