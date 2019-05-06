” عواشر مبروكة ” و ” الحريرة ” .. طقوس وعادات تاريخية  للمغاربة في رمضان

نرمين سليمان(صدى):

يستقبل كل شعب من الشعوب الإسلامية شهر رمضان المبارك، بشكل خاص وكلٌ منهم له طريقته المختلفة في استقباله والتعامل معه بعاداته التاريخية التي تضفي على الشهر طبيعة خاصة إلى جانب الروحانيات؛ بينما للمغرب طقوسها التي تضرب جذورها في عمق التاريخ.

تجهيزات خاصة لاستقبال الضيف الكريم

يشرع المغاربة في التجهيز لشهر رمضان قبل موعده بشهرين؛ ليستقبلوه استقبالا يليق بضيف كريم؛ حيث يرتدي الجميع الملابس القومية ” الجلابية ” ذات البرنس ويطلق عليها القميص أو القفطان أو التكشيطة، كما تعمم الطرابيش الحمراء على رؤوس الشباب.

وتعمل كل أسرة على شراء احتياجات المنزل مثل ” الأواني الجديدة، المواد الغذائية، التوابل “، ليكون كل شيء على أتم استعداد لاستقبال رمضان الذي أتى بعد انتظار أشهر طويلة تثاقلت فيها القلوب بالهموم فتهب نسائم الفرح بقدومه فيلقى على عتباته الهم وتعم البهجة.

” عواشر مبروكة ”

وتعد من أبرز الجمل التي يستخدمها المغاربة في التهنئة بقدوم الشهر الفضيل ” عواشر مبروكة ” وتعني رمضان كريم، والتي تتناقلها الألسن ويطرب بها القلب سعادةً بحلول الضيف الغالي.

” الحريرة ” تزين الموائد في رمضان

تضم مائدة الإفطار المغربية بشكل أساسي شربة ” الحريرة “، والتي تحوي العدس والحمص والكزبرة والبقدونس واللحم أو الدجاج، حسب الظروف، وتخلط بالدقيق وتغلي ثم البيض المسلوق ونوع من الحلوي يسمي حلوى ” السلو “، وهو عبارة عن خليط من دقيق محمر ولوز سمسم وعين الجمل والعسل؛ فضلًا عن وجود العصائر والشاي المغربي ” المنعنع “.

ولا تخلو أي مائدة من الحلوى؛ حيث أن للحلوى الرمضانية حضورٌ مهم في المائدة المغربية، فهناك الشباكية والبغرير والسفوف والكيكس والملوزة والكعب، والكيك بالفلو وحلوى التمر، وبطبيعة الحال فإن تواجد هذه الحلوى يختلف من أسرة إلى أخرى بحسب مستواها المعيشي.

حلقات دينية وفكاهية وممارسة الفروسية

لا تتوقف الطقوس الرمضانية لدى المغاربة على الطعام والشراب، ولكنها تمتد إلى ما بعد الإفطار؛ حيث تمتلئ شوارع المغرب بالناس وتنتشر الحلقات الدينية بالمساجد وأخرى فكاهية بالمقاهي، كما يلجأ البعض إلى ممارسة الفروسية الرياضة التي يعشقها الكثيرين.

وبعد صلاة العشاء والتراويح، يسارع الناس إلى الاجتماع والالتقاء لتبادل أطراف الحديث؛ فيما يكون ” المنعنع ” هو محور جلساتهم فهو من العادات الأصيلة بالمغرب؛ لتتحول ليالي المغرب إلى نهارات ساطعة تنتشر فيها الحفلات والسهرات حتى السحر، وحضور ” النفار ” أو المسحراتي الذي ينتظر قدومه الجميع فهو من أهم العادات الرمضانية في كثير من الدول الإسلامية؛ ليؤكد أن ” رمضان جاءنا ” .