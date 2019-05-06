” النصر ” يحذر لاعبيه من الأطعمة المقلية خلال شهر رمضان

نواف السالم(صدى):

حذر الجهاز الطبي بنادي النصر لاعبيه من من تناول الأكلات الدسمة والأطعمة المقلية بالزيوت والنشويات خلال شهر رمضان الكريم، ناصحًا بالتركيز على البروتينات.

ومن المنتظر أن يسلم الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي فيتوريا، قائمة بالمأكولات المسموح بتناولها خلال شهر رمضان للاعبيه، والتي تتضمن النصائح السابقة.

ويتابع الجهازان الفني والطبي لاعبي الفريق بحرص شديد، كما يتأكدان من تنفيذ البرنامج الغذائي المعد بشكل صحيح حتى نهاية الموسم؛ للحفاظ على صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواصل لاعبي النصر تدريباتهم بشكل منتظم، إذا يركز خلالها المدرب البرتغالي على الجوانب اللياقية والفنية؛ استعدادًا للقاء الوصل الإماراتي ضمن مباريات كأس دوري أبطال آسيا، الذي سيتأهل من خلاله عن المجموعة الأولى.