مواصفات مذهلة لـ ” رينو كليو ” الجديدة.. تعرف عليها!  

باريس(صدى):

كشفت شركة رينو للسيارات العلامة الفرنسية العالمية العريقة، عن سيارتها الجديدة «رينو كليو Clio» بإطلالة أنيقة وتقنية مبتكرة، وبتصميم عصري جذاب، ومنظومة دفع مهجنة تجمع بين البنزين والكهرباء لتوفير استهلاك الوقود بنسبة 40% مقارنة بالموديل العادي.

وتميزت سيارة «رينو كليو Clio» الجديدة بتكنولوجيا متطورة بنظام اتصالWi-Fi ، ومقصورة داخلية فخمة وراقية بمواد ناعمة وعالية الجودة، ومقاعد مريحة بمساحات أوفر للأرجل والأكتاف، وجميع وظائف الوسائط المتعددة، والملاحة GSP المطلوبة، وكافة تجهيزات السلامة القياسية، وشاشة عمودية منحنية بقياس 9.3 بوصة تٌعد الأكبر من نوعها على الإطلاق في سيارات رينو، ونظام إضاءة متميّزة LED ، ومرآة جانبية كبيرة تعطي رؤية أكثر وضوحاً ودقةً، بالإضافة إلى عجلات قوية بمقاس 17 بوصة لتوفير مزيج مثالي للقيادة يناسب مختلف أنواع الطرق.

وتجمعت منظومة الدفع المهجنة، في سيارة «رينو كليو Clio» محرك بنزين ينتمي لجيل جديد من المحركات بسعة 1,6 لتر، مع بطارية بقوة 1,2 كيلو وات/ ساعة لتقديم فاعلية أفضل في توفير استهلاك الوقود علاوة على استجابة سريعة تٌعد الأفضل بين سيارات فئة الهاتشباك الصغيرة. حيث تبدأ السيارة التشغيل بوضع كهربي خالص، ويمكنها السير لحوالي 80% من الوقت بالطاقة الكهربية فقط داخل المدن، مما يجعلها توفر نسبة 40% من استهلاك الوقود مقارنةً بالطرازات السابقة، لدعم توجهات الدول واحتياجات السوق الحالية الهادفة إلى المحافظة على البيئة.

وجسدت سيارة «رينو كليو Clio» الجديدة، الخبرة الطويلة والتاريخ العريق لشركة رينو الرائدة في مجال صناعة السيارات في العالم، وتمثل الجيل الخامس الجديد من سيارات كليو، ولذلك جاءت هذه السيارة بتجهيزات متطورة وتقنية حديثة أضافت إليها مزيداً من البهاء والتألق، وجعلتها سيارة متميّزة وقادرة على خوض مختلف أنواع الطرق بقوة وجدارة.