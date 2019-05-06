المرة الأولى لنقل صلاة التراويح عبر تليفزيون المملكة

عادل الحربي(صدى):

كان التليفزيون السعودي يوقف برامجه ويضع صورة ثابتة مكتوب عليها ” نتوقف لأداء الصلاة ” أثناء صلاة التراويح، بينما في العام الهجري 1393، بدأ رفع الأذان في التلفزيون مع بثه لفقرة ” من هدي النبوة “.

ويأتي بعد ذلك توقف البث لأداء الصلاة؛ بينما في أواخر شهر رمضان من عام 1397، تم بث مباشر لصلاة التراويح وختمة القرآن للشيخ عبد العزيز السبيَل كأول نقل حي لصلاة التراويح من المسجد الحرام، بحسب موقع ” العربية. نت “.

ولكن هذا التطور الحي في نقل صلاة التراويح ابتداء تدريجياً إلى العام 1400، عندما بدأ التلفزيون ينقل صلاة التراويح في شهر رمضان كاملة، ليستمتع بها المشاهدون ويحيوا معها أولى نقل حي لصلاة التراويح من الشعائر المقدسة.