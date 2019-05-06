سيدة تجمع بين زوجين فقتل أحدهما الآخر

القاهرة(صدى):

حاول عامل مصري ، الانتقام من زوجته لاكتشافه زواجها عرفياً من آخر ، فقتل زوجها الثاني أثناء دفاعه عنها .

وكانت تزوجت سيدة مصرية عرفيا من موظف بشركة لصيانة السيارات، إلا أنها لم تكتف بتلك الزيجة، ارتمت في أحضان رجل آخر حتى تزوجته عرفيا لتجمع بين زوجين حتى وصل الخبر إلى الأخير الذي استشاط غضبا محاولا الفتك بها لكنها استعانت بزوجها الأول، وانتهى الحال بجريمة قتل قبل ساعات من شهر رمضان الكريم.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة العمرانية المصرية بلاغ يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقة بمنطقة نصر الثورة.

المعاينة الأولية كشفت أن الجثة لموظف، بها طعنة أسفل البطن، وتوصلت التحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية إلى وقوع مشادة كلامية بين ربة منزل ، وزوجها عرفيا ، بسبب اكتشافه زواجها أيضا من الضحية.

وتدخل الضحية لنصرة زوجته ليتلقى طعنة نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم الذي أعترف بالواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة.