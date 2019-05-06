رونالدو يشعر بالإنزعاج من ميسي

نواف السالم(صدى):

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن شعوره ” بالانزعاج ” لأن عليه إثبات أنه لاعب جيد بشكل متكرر، بسبب المقارنة بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واعترف رونالدو أنه من المرهق أن تتم مقارنته بالنجم الأرجنتيني ميسي كل عام، وأن عليه إثبات أنه لاعب جيد كل سنة: ” لا أخفيكم أنها تزعجني أحيانا (المقارنة مع ميسي) لأنه يبدو أن علي إثبات إنني لاعب جيد كل سنة. أنه أمر صعب “.

وتابع: ” أحيانا يفيدك الضغط الكبير من الجمهور والأهل والأصدقاء للتمرين بشكل أقوى، ولكن في بعض الأحيان يصبح الضغط لا يحتمل، عندها تريد أن يتركك الجميع في حالك “.