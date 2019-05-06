وظيفة شاغرة للجنسين في هيئة المنافسة بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظيفة إدارية للجنسين بمجال التسويق الرقمي، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (كاتب إعلانات Copywriter)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأشارت إلي شروط الوظيفة وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ورجة البكالوريوس في تخصص التسويق الرقمي أو سائل الإعلام أو تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وإجادة اللغة العربية والإنجليزية.

وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/05/06م، من خلال الرابط التالي:هنا