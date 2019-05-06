رئيسة وزراء نيوزيلندا تروي تفاصيل فكاهية عن خطوبتها

ولنجتون(صدى):

كشفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، عن تفاصيل فكاهية وحميمة في عرض زواج رفيقها لها، وهي اللحظة التي جمعتهما فحسب مع شرطي حماية واثنين من السكان المحليين، وكلب حاول تناول الشوكولاتة التي جلبها رفيقها معه.

وأوضحت أرديرن إنها فوجئت بطلب رفيقها غايفورد، ولم يضعا أي خطط للزفاف؛ فيما ظهرت تضع خاتما في إصبعها الأوسط، وهو اختلاف عن إصبع البنصر التقليدي، وأكد مكتبها في وقت لاحق خطبة الاثنين، وأوضحت أرديرن أن الخاتم يعود لجدة غايفورد.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا: ” لذا، لم أكن أحاول إخفاء أخبارنا عن أي أحد.. ببساطة لا يناسب الإصبع الصحيح، ولهذا السبب يستقر في المنتصف،ولدى أرديرن وغايفورد ابنة عمرها 10 أشهر، هي نيفي.

وأضافت: ” كلارك وأنا وفرد من جهاز الحماية الدبلوماسية، كانت لحظة حميمية جدا.. اثنان من سكان ماهيا، وكلب حاول بعد ذلك أكل الشوكولاتة التي اشتراها لي كلارك في نفس الوقت. لذلك كانت رومانسية للغاية “.