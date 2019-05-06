أطعمة تضر صحتك عند كسر الصيام بها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد بعض الأطعمة التي لا ينبغي البدء بها على معدة خاوية بعد ساعات طويلة من الصيام، ومنها الطماطم حيث تحتوي على الكثير من البكتين، والفينولات والأدوية القابضة القابلة للذوبان، التي من السهل أن تتفاعل مع حمض المعدة ويتجلط في شكل كتل غير قابلة للذوبان.

وقد تسد هذه الكتل بواب المعدة أو مخرج المعدة، ومن ثم سيزيد الضغط في المعدة سريعاً، مما يؤدي إلى الشعور بالمغص.؛ كما يجب الابتعاد عند الإفطار عن الكاكا لنفس الأسباب؛ بينما يحتوي الموز على نسب عالية من الماغنسيوم.

وفي حال تناول الكثير منه على معدة خاوية سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مفاجئ لكمية الماغنسيوم في الدم، ثم خلل في توازن الماغنسيوم والكالسيوم في الدم؛ ما يجلب تأثيراً قوياً في القلب والأوعية الدموية ويسبّب ضرراً للجسم.

ويحتوي البرتقال على نسبة كبيرة من الأحماض العضوية، وفي حال تناول الكثير منه على معدة خاوية، فإن ذلك يثير جدار المعدة؛ ما يسبّب ضرراً للطحال والمعدة؛ فضلًا عن ضرر التمر الأسود الذي ينتج كتلاً غير قابلة للتحلل في المعدة.