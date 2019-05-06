%42 قيمة ارتفاع الادخار الإجمالي خلال الربع الرابع لـ2018

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، عن ارتفاع قيمة الادخار الإجمالي خلال الربع الرابع 2018 بنحو 42 % إلى 241 مليار ريال مقارنة بـ170.15 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2017.

وقالت الهيئة، أنه بلغ معدل إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام 2018 نحو 32.23 % مقابل 25.09 % في الفترة المماثلة من العام 2017.

وفي السياق نفسه، فإنه بالمقارنة مع الربع الثالث 2018، سجل الادخار الإجمالي انخفاضًا بـ 13%، إذ بلغ آنذاك 277.04 مليار ريال.