مواطنة تفتتح ” مغسلة ” يديرها كادر نسائي سعودي بالرياض
قامت سيدة سعودية تُدعى نورة الدوسري، بافتتاح ” مغسلة لتنظيف وغسيل الملابس، ويدير المغسلة كادر نسائي سعودي في مدينة الرياض.
وعن ذلك، قالت ” نورة ” ، مالكة مؤسسة ” كيثارة لغسيل الملابس ” ، أن فكرة المغسلة كانت من أول اهتماماتها، ولكن لم تستطيع في السابق إتمام المشروع؛ لأنه لم يكن مسموحاً للمرأه السعودية العمل بمثل هذه المشاريع.
حيث أعربت ” الدوسري ” عن سعادتها بافتتاح المشروع؛ كونه أول مشروع لغسيل الملابس بقيادة كوادر سعودية في الرياض.
وعن اسم المغسلة، أوضحت أن اسم المغسلة ” كيثارة ” مستوحي من الآلة الموسيقية المعروفة ” القيثارة ” .
استغفر الله[ عدد التعليقات: 992 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يرزقه و من افتتح الى افتتح نبي نبي طبخ نسائي في المطاعم