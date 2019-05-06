مواطنة تفتتح ” مغسلة ” يديرها كادر نسائي سعودي بالرياض

عادل الحربي(صدى):

قامت سيدة سعودية تُدعى نورة الدوسري، بافتتاح ” مغسلة لتنظيف وغسيل الملابس، ويدير المغسلة كادر نسائي سعودي في مدينة الرياض.

وعن ذلك، قالت ” نورة ” ، مالكة مؤسسة ” كيثارة لغسيل الملابس ” ، أن فكرة المغسلة كانت من أول اهتماماتها، ولكن لم تستطيع في السابق إتمام المشروع؛ لأنه لم يكن مسموحاً للمرأه السعودية العمل بمثل هذه المشاريع.

حيث أعربت ” الدوسري ” عن سعادتها بافتتاح المشروع؛ كونه أول مشروع لغسيل الملابس بقيادة كوادر سعودية في الرياض.

وعن اسم المغسلة، أوضحت أن اسم المغسلة ” كيثارة ” مستوحي من الآلة الموسيقية المعروفة ” القيثارة ” .