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مواطنة تفتتح ” مغسلة ” يديرها كادر نسائي سعودي بالرياض

مواطنة تفتتح ” مغسلة ” يديرها كادر نسائي سعودي بالرياض
عادل الحربي(صدى):

قامت سيدة سعودية تُدعى نورة الدوسري، بافتتاح ” مغسلة لتنظيف وغسيل الملابس، ويدير المغسلة كادر نسائي سعودي في مدينة الرياض.

وعن ذلك، قالت ” نورة ” ، مالكة مؤسسة ” كيثارة لغسيل الملابس ” ، أن فكرة المغسلة كانت من أول اهتماماتها، ولكن لم تستطيع في السابق إتمام المشروع؛ لأنه لم يكن مسموحاً للمرأه السعودية العمل بمثل هذه المشاريع.

حيث أعربت ” الدوسري ” عن سعادتها بافتتاح المشروع؛ كونه أول مشروع لغسيل الملابس بقيادة كوادر سعودية في الرياض.

وعن اسم المغسلة، أوضحت أن اسم المغسلة ” كيثارة ” مستوحي من الآلة الموسيقية المعروفة ” القيثارة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 992 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يرزقه و من افتتح الى افتتح نبي نبي طبخ نسائي في المطاعم

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