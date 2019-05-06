نصائح لتعويد طفلك على الصيام برمضان

أميرة خالد(صدى):

ترغب بعض الأسر في تعويد الصغار على الصيام، وذلك لتعليم أطفالهم قيم الدين وضبط النفس، أو مشاركتك لهم فى صيام نصف اليوم، فيما هناك بعض النصائح التي تساعدك في ذلك ومنها اقرئي مع طفلك كتب خاصة برمضان مثل ” أول رمضان لي ” للكاتب ” كارين كاتز ” للتعرف على مبادئ وقيم رمضان الصحيحة.

وينصح بعمل تقويم ورقي مع طفلك، يعلق على باب غرفته لمعرفة عدد أيام رمضان، يمكن من خلاله شطب الرقم في التقويم كل يوم، كما علمي أطفالك تحيات رمضان، فخلال الشهر يحيى المسلمون بعضهم البعض بقولهم ” رمضان مبارك ” .

ويجب إشراك الأطفال فى إعداد وجبات الطعام، حيث أن مساعدة الطفل لوالدته في الطبخ يخلق خلفية مثالية للمشاركة فى رمضان، بالإضافة إلى ذلك، يعلم أطفالك كيفية تحضير الأطباق التقليدية فى نفس الوقت.