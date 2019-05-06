 4 خطوات للتخلص من تجاعيد الأحذية وإعادتها كالجديدة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى 4 خطوات لإزالة التجاعيد عن الأحذية الرياضية، لتبدو جديدة من جديد.

ولفتت إلى الخطوة الأولى.. املأ الحذاء بالجوارب القديمة وقطع الملابس التي لا تحتاجها والمناديل الورقية، للدرجة التي تختفي معها التجاعيد بشكل ظاهري، بينما الخطوة الثانية.. أحضر منشفة أو قطعة قماش وبللها بالماء الساخن ثم اعصرها بشكل جيد.

وأبانت أن الخطوة الثالثة عبارة عن وضع المنشفة المبلولة بالماء الساخن على مكان التجاعيد في الحذاء، مشيرة إلى الخطوة الرابعة وهي استخدام المكواة بحذر لتنشيف قطعة القماش فوق الحذاء، ولكن احرص على رفعها من وقت لآخر لتجنب حرق الحذاء.