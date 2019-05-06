4 وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد اليد

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل ، إنه تحرص أغلب الفتيات على الاهتمام بيديها وترطيبها خوفا من زحف التجاعيد المبكرة إليها، وبرغم ذلك هناك الكثيرات يعانون من تجاعيد بسيطة في بشرة اليدين رغم صغر سنهم، وهذا بسبب الإهمال .

ولحل هذه المشكلة هناك مجموعة من المواد الطبيعية تساعد على التخلص من هذه التجاعيد، ومنها :

جل الألوفيرا : الصبار لديه العديد من الخصائص العلاجية، وأظهرت الدراسات أن جل الصبار يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد.

قناع الموز : يحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية يمكن أن تعزز صحة الجلد، ويمكنك هرس حبة من الموز وضعيها على يديك لمدة من 15- 20 دقيقة، ثم اشطفى يديك بالماء البارد.

بياض البيض : قد يسهم في تحسن بسيط في مظهر الجلد، وتحديدا الغشاء الرقيق الذي يفصل اللون الأبيض عن القشرة يكون أكثر فعالية.

جوز الهند : يساعد جوز الهند على تريب الجلد والبشرة بشكل فعال، وهذا بدوره يؤخر من ظهور التجاعيد، لذلك قومي بتدليك يديك بالقليل منه قبل النوم.