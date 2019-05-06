348 سجينا استفادوا من العفو الملكي بالشرقية حتى الآن

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، أنه ‏بمتابعة مستمرة من ‎الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، واصلت لجان العفو بسجون المنطقة الشرقية دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام.

وأكدت إمارة الشرقية، أنه بلغ إجمالي من استفاد من العفو حتى الآن 348 سجينًا؛ منهم 297 من السعوديين و 51 من غير السعوديين.

وكانت إمارة المدينة المنورة، قد قالت أنه بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء بسجون المنطقة ومحافظاتها – حتى الآن – 253 سجينًا منهم 169 من السعوديين و 84 من غير السعوديين، وذلك بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.