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    مايو

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  3. صورة نادرة لمدفع إفطار على تلة بالقرب من المدينة عام 1965

صورة نادرة لمدفع إفطار على تلة بالقرب من المدينة عام 1965

صورة نادرة لمدفع إفطار على تلة بالقرب من المدينة عام 1965

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