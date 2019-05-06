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صورة نادرة لمدفع إفطار على تلة بالقرب من المدينة عام 1965
نشر : منذ 27 دقيقة
453
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الخبر في صورة
صورة نادرة لمدفع إفطار على تلة بالقرب من المدينة عام 1965
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