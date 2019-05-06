بالصور.. ” دار المدينة ” .. متحف يجمع تاريخ وتراث المدينة المنورة تحت سقفه

نايف السالم(صدى):

أمضى الدكتور المهندس المعماري عبدالعزيز كعكي، الباحث والمؤرخ في تاريخ المدينة المنورة 35 عاماً، لجمع تاريخ وتراث المدينة المنورة تحت سقفه، في متحف متخصص يعتبر الأول من نوعه في تاريخ وتراث حضارة المدينة المنورة ومعالم السيرة النبوية الشريفة.

حيث يجسد متحف ” دار المدينة ” تاريخها عبر المعروضات النادرة، والمجسمات والصور والمؤلفات؛ ليعاصر فيها الزائر ماضيها ومسيرة أهلها منذ نشأتها وحتى اليوم.

وعن ذلك، قال صاحب المتحف المهندس عبد العزيز كعكي لـ ” العربية . نت ” : ” بدأت بمتحف صغير في منزلي وبجهود شخصية قبل 35 عامًا، حيث كنت أقوم بتجميع القطع التراثية والتاريخية التي تخص المدينة المنورة، وكذلك توثيق المعادن ” .

وعن أقسام المتحف، أوضح أن المتحف ينقسم إلى 7 قاعات رئيسة وهي قاعة ” السيرة النبوية، قاعة التراث العمراني والحضاري، قاعة الضيافة إلى جانب البازار التراثي ومتجر المتحف ” .

وأشار إلى أن المتحف يعرض المتحف مجموعة كبيرة من المقتنيات النادرة والمتعلقات الأثرية الجميلة، ومن أهمها أجزاء مختلفة من كسوة الكعبة المشرفة، حيث يهدف لإثراء المعرفة في العلوم والأبحاث المتخصصة في تاريخ المدينة المنورة وتراثه العمراني والحضاري.

وفي ذات السياق، قال المدير التنفيذي لمتحف دار المدينة المهندس حسان طاهر في حديثه لـ ” العربية . نت ” : ” يحتوي المتحف على قطعة نقدية تعود إلى العهد النبوي، وكذلك قطعة كسوة الكعبة قبل أكثر من 200 عام ” .

كما أبان أن المتحف يمتاز بعرضه لمجموعة كبيرة جداً من المقتنيات النادرة والقيمة والجميلة التي ارتبطت بمعالم السيرة النبوية العطرة وثقافة وتاريخ المدينة المنورة، من أهمها أجزاء مختلفة من كسوة الكعبة المشرفة عبر التاريخ الإسلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحف حصل على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية لعام 1436هـ، وجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية لعام 1435هـ، كذلك جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني- فرع البحوث العمرانية وجائزة المدينة المنورة – فرع البحوث العمرانية لعام 1428هـ.