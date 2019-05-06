الجوازات تقرر فتح 59 مسارا على جسر الملك فهد خلال شهر رمضان

علي القحطاني(صدى):

قال المتحدث الإعلامي الرسمي لجوازات الشرقية العقيد معلا العتيبي، في بيان إعلامي ، أن كافة الاستعدادات لاستقبال المسافرين خلال الإجازة الصيفية وشهر رمضان اكتملت، مُشيرا إلى أن الجوازات قررت فتح 59 مساراً على جسر الملك فهد لاستقبال المسافرين عبر الجسر خلال فترة الإجازة الصيفية التي تصادف شهر رمضان هذا العام.

وتابع ، أنه تقرر فتح 21 مساراً للجوازات بجهة المغادرة للبحرين، و38 مساراً بجهة القدوم للسعودية، بجانب 13 مساراً عكسياً، لتلافي الزحام وتكدس المركبات في منطقة الجوازات، الذي يحدث عادة في المواسم والإجازة الصيفية.

وكانت الجهات الخدمية بمنطقة الإجراءات بجسر الملك فهد واصلت الأسبوع الماضي استعداداتها لاستقبال المسافرين خلال الإجازة الصيفية، بعقد اجتماعات متعددة ضمت الجانبين السعودي والبحريني، حيث سجل جسر الملك فهد أعلى معدل للعبور منذ تأسيسه قبل 33 عاماً وحتى الآن.

وأضاف متحدث جوازات الشرقية، أنه جرى توفير 60 موظفاً لدعم موظفي الجوازات الأساسيين بالمناوبات خلال الإجازة بالفترتين الصباحية والمسائية.