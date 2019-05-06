بوينج الأمريكية تعترف: كنا نعلم بوجود مشكلة قبل حادث طائرات 737 ماكس

واشنطن(صدى):

اعترفت شركة “بوينج ” الأميركية بأنها كانت على دراية بوجود مشكلة تهدد سلامة طائرات طراز ” 737 ماكس ” ؛ وذلك قبل وقوع كارثتي إندونيسيا وإثيوبيا، لكنها تغاضت وقررت عدم التصرف.

وأقرت الشركة سابقًا بأن نظام التنبيه الذي كان من المفترض أن يكون ميزة رئيسية في الأسطول، لم يكن قابلا للتشغيل في جميع الطائرات.

حيث أصدرت ” بيونج ” بيانًا جديدًا يؤكد أن الشركة كانت على علم قبل أشهر من حادث تحطم الطائرتين، بأن نظام الإنذار لا يعمل بالطريقة التي كانت تعرض بها الطائرة على المشترين.

ولم تكلف الشركة نفسها عناء إخبار خطوط الطيران أو إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بالمشكلة، حيث قامت بإشارة بسيطة إلى الخطأ عند إدارة الطيران الفيدرالية، بعد حادثة التحطم الأولى، لكنها لم تكشف كل التفاصيل.

وأضافت الشركة في بيانها: “ حين تعود طائرات ماكس إلى العمل، سيحظى الأسطول بأكمله بنظام تنبيه واضح مفعل وقابل للتشغيل في أي وقت ” .

يُذكر أن قضية الخلل ظهرت في نظام التبنيه بعد تحطم الطائرة في إندونيسيا، لكن لم تكن هناك مؤشرات في ذلك الوقت على أنها ناتجة عن خطأ يمس تصنيع شركة بوينغ.

من الجدير بالذكر أن نظام التنبيهات يوفر حماية إضافية للطيارين، حيث يعمل على تحذيرهم عندما يكون هناك خلاف بين قراءة مستشعرين منفصلين لزاوية أنف الطائرة.