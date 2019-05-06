النصر يعطي الضوء الأخضر لبعض اللاعبين للتفاوض مع أندية أخرى

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر لصحف محلية أن إدارة النصر منحت وكلاء أعمال اللاعبين المهاجم الكونغولي جونيور كابانغا المعار حاليًا لنادي أستانا الكازخستاني، ولاعب الوسط المغربي محمد فوزير المعار لنادي أحد.

وكذلك المدافع البيروفي كريستيان راموس المعار لنادي ميلغار البيروفي الضوء الأخضر؛ للتفاوض مع أي ناد يرغب بشراء البطاقة الدولية للثلاثي التي تملكها إدارة النصر حتى نهاية الموسم المقبل.

وعن ذلك، ذكرت المصادر أن هناك رغبة من أندية المملكة والأندية المغربية للحصول على خدمات لاعب الوسط محمد فوزير؛ لإجادته اللعب في أكثر من مركز.

كما ترغب إدارة نادي أستانا الكازخستاني استمرار ” كاباناغا ” مع الفريق في الموسم المقبل، ولن تجد إدارة ” فارس نجد ” صعوبة في بيع عقد فوزير وكاباناغا.

وتنتظر الإدراة تألق المدافع البيروفي كريستيان راموس في بطولة ” كوبا أمريكا ” ، التي تنطلق منتصف يونيو المقبل بالبرازيل.