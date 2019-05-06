لمواجهة إيران.. أمريكا ترسل قوة عسكرية لمنطقة الشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

صرح جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأن الولايات المتحدة سترسل مجموعةَ حاملة طائرات وقوةً من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك لإرسال رسالة واضحة لإيران، مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل ” بقوة شديدة ” .

وعن ذلك، قال ” بولتون ” : ” الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني؛ ولكننا مستعدون تمامًا للرد على أي هجوم؛ سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية ” .

تجدر الإشارة إلى أن قرار واشنطن بعدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني حيز التنفيذ؛ وذلك في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران؛ بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون دول المنطقة.

يُذكر أن الولايات المتحدة في 22 أبريل الماضي كانت قد حذرت الدولَ التي تشتري النفط الإيراني، بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو؛ وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.