” العامة للحبوب ” ترسي الدفعة الثانية من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

الرياض(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (840,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2019م).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح اليوم، أنه جرى دعوة (21) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (14) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عروض (3) شركات منها تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (10) شحنات، كميتها (600,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (4) شحنات كميتها (240,000) طن للتوريد خلال الفترة (يوليو- أغسطس2019م).

وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني هنا .