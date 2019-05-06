تمهيدا للقضاء عليه.. ابتكار عقاقير جديدة مضادة لـ ” الإيدز “

لندن (صدى):

ابتكر باحثون بريطانيون عقاقير جديدة مضادة لفيروس ” الإيدز ” ؛ قد تكون تمهيدا للقضاء عليه ووضع نهاية لهذا المرض الخطير.

وعن هذا العقاقير، فقد أُجريت تجارب على ألف مُصاب بهذا المرض في مختلف أنحاء أوروبا توصلت إلى مضاد يمنع نمو الفيروس أو يجعله يتباطأ.

حيث تُعد هذه خطوة قد تمهد لاكتشاف آخر يجعل نهاية لهذا المرض المعدي الخطير، كما أظهرت الدراسة أن العقاقير التي تم التوصل إليها قادرة على منع انتقال الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي.

يُذكر أن إحصاءات سنة 2017 أثبتت أن نحو 40 مليون شخص حول العالم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ” الإيدز ” ، وأن 21.7 مليون منهم فقط يتلقون العلاج المضاد للفيروسات.