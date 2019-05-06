بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في طائرة ركاب روسية 

موسكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في طائرة ركاب روسية الحريق التي هبطت في أحد مطارات موسكو.

وبدا في المقطع الذي وثقه أحد المسافرين، ألسنة اللهب وهي تلتهم جسم الطائرة بداية من أحد محركاتها، فيما تتعالى أصوات بكاء واستغاثات النساء والأطفال والرجال الذين كانوا على متنها، ما نتج عن الحادث مَقتل 41 شخصا من أصل 78 كانوا على متنها.

يذكر أن السلطات الروسية أعلنت عن مَقتل 41 شخصا لقوا حتفهم عندما هبطت طائرة سوخوي سوبر جيت-100 اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو بعد اشتعال النيران بها، بينهم طفلان.