1000 رحلة لقطار الحرمين منذ تشغيله.. وبشرى سارة عن رحلاته في رمضان 

نايف السالم(صدى):

قام مشروع قطار الحرمين السريع بالاحتفال بأنه أكمل رحلته رقم 1000 منذ تشغيله وحتى الآن، والتي نقل خلالها 400 ألف راكب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ.

ومن جهته، قال رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الملكف الدكتور رميح الرميح، إن مشروع قطار الحرمين العملاق الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين في سبتمبر 2018، الذي يعتبر مشروعاً ريادياً في مجال النقل السككي في المنطقة، بما يتوفر فيه من إمكانيات نوعية، وما يزخر به من قيادات وطنية شابة.

وعلي صعيد متصل، أوضح مدير عام التشغيل والصيانة بالمشروع المهندس ريان الحربي، أن إدارة المشروع قررت تسيير رحلات إضافية للقطار خلال شهر رمضان لتغطي رحلاته كل أيام الأسبوع، موضحا أن المسافرين يمكنهم الحجز وشراء التذاكر واختيار المقاعد خلال الموقع الإلكتروني بالرابط هنا