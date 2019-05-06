محمد صلاح يغيب عن مواجهة برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، على غياب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام برشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

ومن جانبه، قرر طبيب ليفربول إراحة صلاح وعدم المخاطرة بدفعه أمام برشلونة، وبات على مدرب الريدز، الألماني يورغن كلوب بناء خطته بدون النجم المصري؛ حيث التزم الطبيب بقوانين ولوائح الاتحاد الإنجليزي، بأن يحصل اللاعب الذي يتلقى إصابة في الرأس على راحة 6 أيام كإجراء وقائي.

وكان صلاح قد اصطدم بالرأس بحارس نيوكاسل، السلوفاكي مارتين دوبرافكا، وتلقى الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب ليخرج محمولا على نقالة، في الدقيقة الـ73 من زمن اللقاء الذي جرى أول أمس، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.