لأسباب مختلفة.. 6 دول شهيرة ولكنها لا تملك مطارات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قررت 6 دول عدم إنشاء مطار لها، لأسباب مختلفة؛ حيث يضطر المسافرون إليها للنزول في مطارات مجاورة، ثم السفر برا، لهذه الدول، التي تمثل وجهات سياحية حقيقية.

ويعد من أبرز هذه الدول إمارة موناكو، التي تعد ثاني أصغر دولة في العالم، والتي لا تمتلك مطارا، بالرغم من فخامة منشآتها، حيث تعتبر الإمارة الصغيرة ملاذا للأغنياء؛ فيما سيضطر المسافر إلى النزول في مطار نيس الفرنسي، ثم السفر إلى موناكو برا، في رحلة لا تتجاوز 25 دقيقة إلى الإمارة الجميلة.

ومن بين هذه الدول أيضًا، الفاتيكان، التي تقع وسط العاصمة الإيطالية روما، فلا تسمح مساحتها الصغيرة بإنشاء مطار خاص، الأمر الذي يدفع الزوار للنزول في روما، والتحرك برا للدولة الصغيرة التي تستقبل الملايين سنويا؛ فضلًا عن دولة سان مارينو التي تقع وسط إيطاليا، ويقطنها 33 ألف شخص، لكنها لا تستقبل الزوار جوا، حيث سيتوجب الهبوط في مطار ريميني المجاور.

وتعتبر دولة ليخشتنشتاين ذات الطبيعة الخلابة وسط أوروبا، من الدول التي لا تمتلك مطارا للسفر، ويتوجب على سكانها السفر عبر مطار سان غالين السويسري، الذي يبعد 39 كم عن العاصمة فادوز؛ كما صعب الموقع الجغرافي لدولة أندورا وسط جبال بايرينييز الأوروبية عملية إنشاء مطار دولي.

وفي السياق نفسه، يضطر سكان فلسطين، بالضفة الغربية للسفر برا عبر مطارات الأردن، بينما يتوجه ملايين آخرون في غزة 3 إلى المطارات المصرية، من أجل السفر عبرها إلى الوجهات الدولية.