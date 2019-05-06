مسؤولون أمريكيون يحذرون تركيا من نواياها تجاه قبرص

واشنطن(صدى):

طالب مسؤولون أمريكيون تركيا بعدم المضي قدمًا بأنشطة ” تنقيب ” عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أنشطة غير قانونية.

وعن ذلك، قالت مورغان اورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء النوايا المعلنة لتركيا، بشأن البدء بعمليات تنقيب في منطقة تعتبرها جمهورية قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتابعت: ” هذه الخطوة بالغة الاستفزاز وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة، نحض السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع جميع الأطراف على ضبط النفس ” .

وفي ذات السياق، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تركيا بإلحاح الى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني.

يُذكر أن تركيا كانت قد أعلنت عن نيتها لإجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط، حيث تؤكد السلطات القبرصية أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.