بالصور.. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب بإعلان ضخم في رمضان 2019

القاهرة(صدى):

قام الفنان المصري عمرو دياب بتصوير إعلان ضخم لإحدى شركات الاتصالات الكبرى العاملة في مصر بمناسبة شهر رمضان، وسيشاركة في الإعلان الفنانة المصرية دينا الشربيني، وذلك في أول عمل يجمعهم سويًا.

وطرحت الشركة أول بوستر لإعلانها الرمضاني الجديد الذي يقوم ببطولته ” الهضبة ” ، ونشر صورة جديدة له مساء أمس الأحد دون أن يرفقها بتعليق.

وظهر ” دياب ” بالصورة التي نشرها على ” إنستجرام ” مرتديًا قميصًا أسود وبه رسومات بيضاء، حيث سسيظهر بهذه الإطلالة في الإعلان الترويجي للشركة برمضان 2019.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من النجوم يشاركون عمرو دياب في هذا الإعلان الدعائي مثل ” دينا الشربيني، أشرف عبد الباقي، أحمد فهمي، أحمد مالك، منة شلبي، عزت أبو عوف، سوسن بدر، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، وحسن الشافعي ” .