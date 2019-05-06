نصائح تساعدك على التحكم في وزنك خلال شهر رمضان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تشعر بعض النساء بالإندهاش عند انقضاء شهر ” رمضان ” لتجد نفسها اكتسبت عددًا من الكيلوجرامات الزائدة؛ وذلك بسبب تجهيز وإعداد ما لذ وطاب من المأكولات الرمضانية في أيام الصيام؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي يمكن أن تساعد النساء على التحكم بوزنهم خلال شهر رمضان.

* نظام غذائي صحي

يتضمن هذا النظام الكثير من ” الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والبروتينات والدهون الصحية ” ، والتقليل أو تجنب تناول الأطعمة الدهنية السريعة أو المعالجة.

وبهذه الطريقة يعتاد الجسم على هذا النظام الصحي، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الصيام وسيلة جيدة لإنقاص الوزن لقدرته على تقليل عملية الأيض.

وعلى جانب آخر، كشف خبراء التغذية أن الصيام وسيلة خطيرة محتملة وليست فعالة بشكل خاص لإنقاص الوزن، حيثُ يمكن اتباع نظام غذائي على المدى الطويل يوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية 1200 سعرة حرارية.

ويشمل هذا النظام مجموعة متنوعة من ” الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والألبان قليلة الدسم والبروتين والدهون الصحية ” ، أما إذا كان الشخص غير مقتنع ويرغب بفقدان الوزن بسرعة فيجب عليه استشارة الطبيب.