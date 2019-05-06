أصالة تهاجم زياد رحباني: مستقوي بوالدته فيروز

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وجهت الفنانة أصالة نصري عدة انتقادات للفنان اللبناني زياد الرحباني، الذي صرحت سابقًا بأنه لا يستهويها لا شخصيًا ولا فنيًا.

وقالت ” أصالة ” ببرنامج ” عايشة شو ” : ” زياد مستقوي بوالدته ولكن فيروز والدتنا جميعًا، فأنا لا أحب الشخصية المستهترة والبوهيمية في الفن ولا الهمجية والقسوة ” .

وأضافت: ” أمك أمنا، فيروز أُم الجميع وإذا أنت ابنها نحن أيضاً أولادها ” ، مشيرة إلى أن لا رغبة عندها بالتعاون معه ولا تحب أعماله ولكنها تحب بعض الأغاني التي غنتها فيروز.