” أمن الطرق ” تكشف عن أهداف خطة عملها خلال العمرة هذا العام

مكة المكرمة(صدى):

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن سبعة أهداف مرتبطة بخطة عملها خلال العمرة بعام 1440، وذلك في إطار تطبيقها لمفهوم الأمن الشامل.

وعن هذه الأهداف، ذكرت القوات الخاصة للطرق أنها تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية من خلال تكثيف تسيير الدوريات ونقاط التهدئة، والتأكد من التزام مرتادي الطرق وحملات العمرة بتعليمات السلامة وأنظمة المرور.

كما أشارت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن ضمن مستهدفات عملها في مهمة أمن العمرة رفع مستوى الجاهزية بمراكز العمليات ودوريات الميدان؛ لتقديم الخدمات الإنسانية عبر متابعة قوافل المعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى وجهتهم للحرم المدني أو للحرم المكي الشريف.

وأشارت إلى أنها تعمل على توجيه مركبات السائقين المحرمين لمواقف الحجوزات على مداخل العاصمة المقدسة، والتدقيق الأمني فيها، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية بمراكز الضبط الأمني على المداخل، وتقليل مدة الانتظار وقت الذروة.

كما تتضمن الأهداف متابعة حجز الشاحنات في أوقات المنع، وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على الحركة المرورية داخل مكة المكرمة، وإعداد واعتماد الخطط اللازمة تحسباً لأي طارئ على الطرق.