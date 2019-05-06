وصفات طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة خلال الصيام

أميرة خالد(صدى):

تُعتبر ” رائحة الفم الكريهة ” من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الناس خاصة أثناء الصيام، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التغلب على رائحة الفم الكريهة خلال ” الصيام ” .

– غسل الفم بالمياه المالحة الدافئة

غسل الفم بالماء المالح أومحلول ملحي، حيث يمنع ذلك من تراكم البكتيريا في الفم أو الحلق، وقد يكون هذا التأثير ناتجاً عن حموضة الماء المالح الخفيفة، التى تمنع البيئة “ا لقلوية ” التي تشجع نمو الميكروبات التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

– مضغ أعواد ” القرفة ”

القرفة لها فوائد في الجهاز الهضمي والتنفسي وتحتوي على ألياف تدعم التنوع الميكروبي في الفم، كما أنه من المعروف أن القرفة لها تأثير مضاد للميكروبات.

– زيت النعناع

جرب الغرغرة بـ ” زيت النعناع ” فهو مضاد قوي للميكروبات ويقتل البكتيريا الضارة ويترك رائحة النفس منعشة، وقم بخلط زيت النعناع بقطرتين من الماء وقم بالغرغرة بهم لمدة 30 ثانية.

– زيت الليمون العطري

يمنع زيت الليمون العطري بعض أنواع البكتيريا داخليًا وخارجياً، ويمكنك مضغ قشرة الليمون أيضاً للتخلص من رائحة الفم الكريهة.