أسباب إصابة ” الرضع ” بالإسهال وطرق الوقاية منه

اميرة خالد(صدى):

يعتبر الإسهال من الأمور الشائعة التى يتعرض لها الاطفال وخصوصا الاطفال الرضع؛ وذلك قد يكون بسبب ضعف الجهاز الهضمى وعدم نضج وظائفه، لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكي أبرز الأسباب التي تسبب الإسهال لدى الأطفال وطرق علاجها.

* أسباب الإسهال عند الأطفال الرضع

1- قد يكون بسبب عدوى فيروسية مثل ” فيروس الروتا أو الأنفلونزا ” ؛ والذى يسبب القئ والاسهال وألم شديد فى البطن مع السعال والعطس.

2- العدوى البكتيرية تسبب الإسهال مثل ” السالمونيا أو المكورات العنقودية ” ، حيث يصاحب ذلك دم فى البراز وحمى وقئ مستمر.

3- عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمى عندهم.

4- تناول الطعام أو الشراب الملوث غير المغسول جيدًا أو استخدام زجاجات الحليب الغير معقمة جيدًا، حيث تعمل على نقل العدوى والبكتيريا وتسبب الإسهال والغثيان.

*طرق لحماية الأطفال من الإسهال

1- الابتعاد عن تناول الاطعمة التى تسبب الإسهال ومنها ” البطيخ والكنتالوب ” .

2- الاهتمام بنظافة الادوات الخاصة بالأطفال وغسل الطعام جيدا.

3- الابتعاد عن أماكن الزحمة والتى تنتشر فيها البكتيريا والجراثيم، منعا لانتشار الأمراض.