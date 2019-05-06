مشروبات تساعدك في علاج ” الحموضة ” بعد الإفطار

أميرة خالد(صدى):

تُعد ” الحموضة ” من أكثر الأعراض الشائعة بعد الإفطار فى شهر رمضان، وهو الأمر الذي ينتج عنه الغازات ورائحة الفم الكريهة وألم المعدة وأعراض أخرى.

وتحدث ” الحموضة ” عند تناول وجبة ثقيلة أو الأطعمة الغنية بالتوابل بدون أى تمهيد للمعدة، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز مشروبات ” الشاي ” التي يمكن أن يتم تناولها بعد الإفطار للتخلص من الحموضة.

– شاى الريحان

تناول بعض أوراق الريحان أو أغلى أوراق الريحان فى 3-4 كوب من الماء واتركها على نار خفيفة لبضع دقائق، ثم أشربه لتخفيف الحموضة.

– شاى الشمر

تناول شاى الشمر بعد أى وجبة يجنبك حموضة المعدة، وله فوائد عديدة لصحة الجهاز الهضمى، كما يساعد فى علاج عسر الهضم والانتفاخ؛ بسبب الزيوت الموجودة فى هذه البذور.

– شاي الزنجبيل

يساعد فى تحييد أحماض المعدة، يمكنك مضغ شريحة من الزنجبيل الطازج، أو تناول ملعقة من عصير الزنجبيل مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم.